برسالة رومانسية.. محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل محمد زيدان، نجم منتخب مصر لكرة القدم، بعيد ميلاد زوجته وشارك صورا تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنأ زوجته برسالة رومانسية، وكتب: “كل يوم بيعدي علينا مع بعض بحبك أكتر من اللي قبله، انتي الهواء اللي بتنفسه، والحياة والسعادة اللي بعيشهم، بحبك وكل سنة وانتي الأولى والوحيدة في حياتي”.

وكان الحاج عبدالله زيدان، والد الكابتن محمد زيدان، توفي مؤخرا إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم أداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة بورسعيد، مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الكرة المصرية.

يذكر أن محمد زيدان بدأ مشواره الكروي مع نادي الجمارك ببورسعيد، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن، وماينز، هامبورج، بروسيا دورتموند، وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر، عامى 2008، و2010.