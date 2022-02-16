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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة 2022

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تزايد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة، وذلك بعد إعلان إعتماد النتيجة مساء أمس وإعلان المحافظة وضعها على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة 2022 .

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نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة 

 

حيث تعد البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة 2022، هي البوابة الرسمية التي سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية عليها.

كان قد ٱعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٢/٢٠٢١ لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) محافظة البحيرة بنسبة نجاح ٧٦ ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين  ١١٥٨٢٦ طالب وطالبة حضر منهم ١١٥٢٦٩ طالب وطالبة ونجح منهم ٨٧٤٧٧ طالب وطالبة .

كما ٱعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٩ ٪، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٤٥٦٦ طالباً وطالبة، حضر منهم ٤٥٠١ ونجح منهم ٤٤٥١ طالباً وطالبة .

كما تم ٱعتمد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم ٣٧ طالب وطالبة حضر منهم ٣٦ طالب وطالبة ونجح منهم ٣٦ بنسبة نجاح ١٠٠ ٪ .

وتقدم اللواء هشام آمنة، لأبناءنا الطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح، كما سيتم بعد قليل رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة

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