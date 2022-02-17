العدسات التجسسية ترصد بورشه كايين كوبيه أثناء اختبارها| شاهد

أظهرت بورشه انفتاح وذكاء كبير للغاية عندما يتعلق الأمر باختبار سياراتها المستقبلية، وليس هناك شك في أن التفاف التمويه الكبير يجذب انتباهًا أكثر بكثير من المظهر الخارجي الأسود البسيط، حيث تظل بورشه تستخدم تمويهة خفيف مكون من شرائط سوداء على النماذج الأولية، مما يعطي انطباعًا عن السيارة العادية للأشخاص الذين يرونها، حيث يتطلب الأمر نظرة فاحصة وعين ثاقبة لمعرفة طراز السيارة.

العدسات التجسسية ترصد بورشه كايين كوبيه اثناء اختبارها

لا يزال هذا هو الحال مع عملية تجميل بورش كايين المرتقبة، حيث تم رصد سيارات الاختبار لأول مرة في فبراير 2021، وشاهدنا آخر مرة نماذج أولية لكوبيه في أواخر يناير 2022، مجموعة صور جديدة تلتقط مستويين مختلفين من القطع في الأماكن العامة، كوبيه قياسية وتوربو جي تي عضلي، ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال تركيبها المركزي مزدوج منافذ العادم، ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة هنا كاين كوبيه القياسية، والتي شوهدت بمصابيح خلفية جديدة ومواصفات إنتاج لأول مرة.

العدسات التجسسية ترصد بورشه كايين كوبيه اثناء اختبارها

لن يتغير التصميم للسيارة الجديدة كثيراً عن الطراز السابق، حيث يتم توصيل عدسات الزاوية الضيقة أفقيًا بشريط يمتد عبر البوابة الخلفية، والتي يبدو التصميم نشطًا جدًا في لمحة تخفي مزيج من الشريط الأسود والشريط الأحمر ما هو تحته، وهو عبارة عن شريط أفقي أكثر سمكًا مع عناصر إضاءة عكسية ممتدة بشكل أكبر تبدو متشابهة جدًا أو ربما متطابقة تمامًا للأضواء التي رأيناها في سيارات اختبار بورشه كايين القياسية.

العدسات التجسسية ترصد بورشه كايين كوبيه اثناء اختبارها

وبتحويل الانتباه إلى Turbo GT نرى قدرًا كبيرًا من الشريط الأسود حول الشبكة وفتحات التهوية في الواجهة الأمامية، حيث يبدو أنه لا يوجد شيء تخفيه، لكن الشريط يخفي الشكل الحقيقي للفتحات.

ستكون المصابيح الأمامية الجديدة أيضًا جزءًا من عملية تجميل الوجه هذه لكن في الخلف لا يوجد شيئًا جديدًا، حيث سيكون التصميم الحالي للمصابيح الخلفية هو نفسه الطراز السابق، مما يشير إلى أن GT سوف بتصميم أكثر تميزاً مقابل أشقائها.

الصور بواسطة موقع Motor1 العالمي المتخصص بأخبار السيارات.