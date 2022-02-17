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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاح الأم التاريخي.. بشرى تروج لفيلمها الجديد معالي ماما

صدى البلد

روجت الفنانة بشري لفيلمها الجديد معالي ماما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشرت بشري بوستر الفيلم و علقت قائلة : سلاح الأم التاريخي... فيلم#معالى_ماما

بشرى : فيلم معالي ماما يناقش مشاكل الأسر المصرية

بشرى عن فيلم معالي ماما: أحب الأعمال الفنية الموجهة للأطفال وتناسب الأسرة

و كانت قد كشفت الفنانة بشرى، عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم "معالي ماما" المتواجد حاليا في السينمات.


وقالت في تصريحات لـ صدى البلد": “العمل حمسني للعودة للسينما فالفكرة جديدة ومختلفة ولم تقدم من قبل، ويتحدث عن المراة العاملة، وتأثر الأولاد وتعليمهم بها”.

 

وتجسد بشرى شخصية امرأة في منصب مهم وتتعرض لمجموعة من المواقف مع عائلتها".


الفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

وكانت قد نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورا من العرض الخاص لفيلم "معالي ماما" الذي طُرح اليوم الأربعاء في دور العرض السينمائية.

وعلّقت ميرهان، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "من العرض الخاص لفيلم معالي ماما، لصديقتي الجميلة بشرى، مبروك حبيبتي أتمنالك كل الخير والنجاح من قلبي".

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