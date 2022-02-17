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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سحب قوافل عسكرية من القرم..روسيا تعلن بدء مناورات جديدة في بحر قزوين

روسيا تعلن بدء مناورات
روسيا تعلن بدء مناورات جديدة في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى البحر للقيام بمناورات.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن: "20 سفينة حربية تابعة لأسطول بحر قزوين من بينها سفينتا الصواريخ "تتارستان"، و"داغستان"، وسفن أخرى تحمل "مدافع وصواريخ صغيرة" غادرت نقطة [قاعدة] أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".

وأوضح البيان أن التدريبات ستحاكي صد هجوم جوي افتراضي.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "شاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014، وسحب قوات شاركت فيها.

وأعلنت الوزارة، اليوم الخميس، مغادرة 10 قوافل عسكرية من شبه جزيرة القرم بعد انتهائها من إجراء مناورات.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك نترناشونال" الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات جيش الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية الروسية (WMD) ستعود إلى موقع الانتشار الدائم بعد إجراء تدريبات مخطط لها.

وقالت الوزارة في بيان إن "القيادة العسكرية بمعدات وحدات الجيش من دبابات وأسلحة الدمار الشامل توجهت إلى نقطة الانتشار الدائم بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها".

والثلاثاء الماضي، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن عددا من وحداتها على حدود أوكرانيا بدأت في العودة إلى قواعدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في إعادة قواتها إلى أماكن انتشارها الدائم بعد التدريبات.

وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا خلال الأسابيع العديدة الماضية، حيث اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا مرارا وتكرارا بالتخطيط "لغزو" والرغبة في تنصيب حكومة دمية في كييف.
 

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