عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائه السفير المصري..

الحزب الحاكم في غينيا الاستوائية يؤكد ضرورة تعزيز تعاون دول جنوب إفريقيا مع مصر

السفير المصري بغينيا
السفير المصري بغينيا الاستوائية يلتقي سكرتير الحزب الحاكم

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، سكرتير عام الحزب الديمقراطي الحاكم لغينيا الاستوائية جيرنيمو اوسا اوسا ايكيرو Jeronimo Osa Osa Ecoro، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد الأول للحزب والسكرتير العام المساعد للعلاقات الخارجية.
 

 وقدّم السفير المصري التهنئة لسكرتير عام الحزب وقياداته على انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب في شهر نوفمبر الماضي، مشيراً إلى القرارات الهامة التي أقرها الحزب ومن أهمها زيادة تمثيل المرأة في الانتخابات المحلية والتشريعية التي ستشهدها البلاد عام 2022 والتشريعات الجاري مناقشتها لاستكمال تنفيذ أجندة التنمية 2035 التي تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي في مختلف المجالات في غينيا الاستوائية. 

كما استعرض السفير الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022.

ومن جانبه، أشاد سكرتير عام الحزب بالتطورات المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، مشيراً الى سابق زياراته المتعددة إلى مصر وحرصه على زيارتها بشكل دوري للاطلاع بشكل متواصل على مشروعات التنمية في مصر والاستفادة من التجربة التنموية المصرية. 

كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتركيز على تكثيف التعاون مع مصر في شتى المجالات كونها دولة رائدة في القارة الأفريقية.

مصر الخارجية إفريقيا جنوب افريقيا جمهورية مصر العربية الحزب الديمقراطي غينيا السكرتير العام المساعد غينيا الاستوائية سفير جمهورية مصر التنمية في مصر الانتخابات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

موضوعات متعلقة

مصر والجبل الأسود تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19

تعزيز التعاون بين مصر وبلغاريا في الطاقة والنقل الجوي والتعليم

سفير مصر في جوبا يبحث سبل التعاون مع وزير التعليم العالي بجنوب السودان.. صور

نائب رئيسة الوزراء الأوغندية تشيد بالطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات المصرية بأوغندا

رئيسة البرلمان المالاوي: نتطلع إلى تعزيز التعاون في الدبلوماسية الشعبية مع مصر

سفير مصر في ليلونجوي يسلم خطابا من سامح شكري إلى وزيرة خارجية مالاوي

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: حريصون على استمرار التعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات

وزير الخارجية البنيني يبحث مع السفيرة المصرية في كوتونو سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ترشيحاتنا

رئيس رؤوساء الهلال يطالب بتأجيل مباراة الأهلي واللجوء للفيفا

أكاديمية مرموقة وعميدة هندسة.. سيدة مصرية تترك كندا لمحاربة القمامة في القاهرة

4 شرائح لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها قبل مناقشتها بالنواب الأسبوع المقبل

منتخب الريشة الطائرة يصعد لنهائي بطولة إفريقيا في أوغندا

الأحمدين الأبرز ..نبيل الحلفاوي: 4 أسماء يجب أن ينضموا للمنتخب الوطني

وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ