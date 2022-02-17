أوكرانيا وروسيا.. خطر الحرب تقترب وقلق عميق لدى أوروبا ..فيديو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز أن روسيا "بالطبع" لا ترغب في الحرب والدليل على ذلك تقديمها أكثر من مرة طلبات أمنية خلال عملية التفاوض، ولكن تم رفضها جميعا وكذلك رفضت أوروبا والناتو الضمانات الأمنية الأساسية التي طالبت بها بلاده

من جانبه قال شولتز إن حشد القوات "لم يكن مفهوما" .. لكن تبقى هناك إمكانية لنجاح الجهود الدبلوماسية في حل الأزمة وأضاف أنه أوضح للرئيس بوتين رأي الغرب في حشود القوات الروسية بهذا الشكل وأنها تشكل تهديدا وقلقا عميقا لدى أوروبا

هذه التصريحات تدل على بادرة تقارب ونجاح للوساطة الألمانية .. ولكن تؤكد روسيا مرارا مطالباتها للناتو بالبت في قرار ضم أوكرانيا فورا بينما تبدو العملية طويلة .. كما أن أوكرانيا لم تبدأ حتى تقديم طلب الانضمام للحلف ..

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