المطربة حنان: تزوجت عرفني لأني محبتش زوجي وقتها

اعترفت المطربة المعتزلة حنان، بجوازها عرفي بجوزها الملحن خليل مصطفى بسبب عدم حبها له في فترة الارتباط به، مضيفة: لما طلب يتجوزني بلغته إني مش بحبه في الوقت الحالي وأعجب جدًا ساعتها بصراحتي.



وقالت المطربة حنان خلال لقاءها مع سهير جودة، ومفيدة شيحة خلال برنامج "الستات"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس: بلغته مش هعرف أحبك حالًا بس أنا معجبة بيك، اتجوزته عرفي من كتر خوفي ليكون حد مش كويس، ومكنتش عايزاه بالفعل ساعتها ارتبطت بيه.

وولدت الفنانة حنان في القاهرة 13 أغسطس 1964 و التحقت بمعهد الموسيقى العربية، وحازت على إعجاب الدكتورة رتيبة الحفني، واكتشفها الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية التي تطورت لتحمل اسم "الأصدقاء" وقد ضمت الفرقة الفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، وحققت أغاني الفرقة انتشارا واسعا.

وقدمت حنان 3 ألبومات غنائية وحققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينات، وانطلقت لعمل جولات غنائية بالخارج في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وغيرها، بالإضافة لعدد من الدول العربية.