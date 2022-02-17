مصرع شخص وإصابة 6 في حادث سير بالطريق الدائري وسط الإسكندرية

انقلبت سيارة ميكروباص، أثناء سيرها بالطريق الدائرى وسط الإسكندرية، مما أسفر عن مصرغ شخص، وإصابة 6 أخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، رفقة سيارات الإسعاف والمرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والمتوفى إلى مشرحة كوم الدكة.

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وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروبات علي الطريق الدولي غرب الإسكندرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين اصابة 6 اشخاص ووفاة شخص.



تم نقل مصابي الحادثة الي مستشفي الأميري الجامعي وهم خميس السيد على خفاجه، 68 سنة، كسر بالفقرات الظهرية والساعد الأيسر، وعثمان محمد ابراهيم ابو الحسن، 57 سنة، جرح متعتك بالوجه وعوارض ارتجاج، وهدى كمال سعد صابر 22 سنة، كسر بالذراع اليمنى وعوارض ارتجاج، واحمد كمال سعد صابر، 30 سنه، كدمه شديده بالصدرم، وبسونى مينا حنا، 10 سنوات، كسر بالذراع اليسرى، ومصطفى حسن على، 51 سنة، جرح بفروة الراس و عوارض ارتجاج و اشتباه كسر بالعمود الفقرى.



كما تم نقل الجثة إلي مشرحة كوم الدكة وهي منى لبيب حبيب 38 سنة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.