ضمن الموجة الـ19.. استرداد 6545 مترًا من أملاك الدولة شرقي الإسكندرية

نجح حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وإدارة أملاك الدولة، في استرداد قطع أراضٍ من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6545 مترًا بمناطق "أبيس والجمالية وخورشيد" بنطاق حي شرق الإسكندرية.

وقال رئيس حي شرق محارب هيلع، في بيان اليوم، الأربعاء، إن الحملات التي قامت بها الجهات المعنية نجحت في استرداد قطع أراضٍ مساحتها 6545 مترا من أملاك الدولة، وذلك في إطار الموجة الـ 19 من حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة جميع التعديات والمباني المقامة عليها.

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وأكد مواصلة الحملات لضبط جميع أشكال المخالفات وفرض الانضباط وإعلاء سيادة القانون.

وفي 19 يناير، انطلقت بجميع المحافظات الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الحالى، ووجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بالتركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

ولفت إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.