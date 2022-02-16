عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ19.. استرداد 6545 مترًا من أملاك الدولة شرقي الإسكندرية

استرداد أراضي من
استرداد أراضي من أملاك الدولة

نجح حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وإدارة أملاك الدولة، في استرداد قطع أراضٍ من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6545 مترًا بمناطق "أبيس والجمالية وخورشيد" بنطاق حي شرق الإسكندرية.

وقال رئيس حي شرق محارب هيلع، في بيان اليوم، الأربعاء، إن الحملات التي قامت بها الجهات المعنية نجحت في استرداد قطع أراضٍ مساحتها 6545 مترا من أملاك الدولة، وذلك في إطار الموجة الـ 19 من حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة جميع التعديات والمباني المقامة عليها.

اقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه برفع كفاءة النظافة لتصبح المدينة نموذجا لكل المحافظات

وأكد مواصلة الحملات لضبط جميع أشكال المخالفات وفرض الانضباط وإعلاء سيادة القانون.

وفي 19 يناير، انطلقت بجميع المحافظات الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الحالى، ووجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بالتركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات. 

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

ولفت إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.

الاسكندرية مخالفات البناء الأراضى الزراعية التنمية المحلية إزالة التعديات وزير التنمية المحلية حملات املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

رئيس الوزراء: سعر الوقود ارتفع فى مصر بنسبة 9.7% رغم زيادته بالخارج بـ 54%

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

احذر..السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

حادث الطريق الأوسطي.. الاستعانة بالدفاع المدني لإخراج شخص محاصر بين سيارتي نقل

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر

ترشيحاتنا

بـ1.5 مليار دولار.. «ماتيتو» و«سكاتيك» تسعيان لإنشاء محطة تحلية المياه في مصر

انفوجراف.. 3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة بالمحافظات

حادث سيارة يفقدها الوعي.. ندم هند صبري وانفصال والدها الأصعب.. فيديو

قرار رسمي.. تدريس 3 دول في مادة الدراسات بالاعدادية خلال التيرم الثاني

مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:لن يكون هناك تصعيد ضد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

مدبولي عن الإيجارات القديمة: نعالج الملف بحكمة وتوازن يراعي البُعد الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب المعدة بالأعشاب وأطعمة ومشروبات يجب تجنبها

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ