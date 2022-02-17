أرقام مميزة لـ صلاح بدوري أبطال أوروبا عقب هدفه أمام إنتر ميلان

توهج غير مسبوق

أتم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ، 50 مباراة مع فريقه الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى الفريق موسم 2016-2017، بعد مشاركته أمام إنتر ميلان مساء أمس الأربعاء.

وقاد محمد صلاح ليفربول إلى تحقيق الفوز على مضيفه إنتر ميلان بثنائية نظيفة على ملعب «سان سيرو» في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وشهدت المباراة تألقا واضحا لمحمد صلاح، الذي تكفل بإحراز الهدف الثاني لفريقه من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت أول 50 مباراة لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول توهجا للنجم المصري، الذي حصد اللقب القاري الغالي مرة واحدة عام 2019 ، كما خاض صلاح 50 مباراة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، دون احتساب المباراتين اللتين خاضهما في الأدوار التمهيدية لموسم 2017-2018.

وسجل صلاح في الـ50 مباراة 33 هدفا، مقابل 3 أهداف فقط في 15 مباراة خاضها الهداف المصري في المسابقة قبل الانضمام إلى الريدز (مع بازل وتشيلسي وروما).

ولم يسجل أهدافا في البطولة أكثر من محمد صلاح منذ بداية موسم 2017-2018، سوى الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وروبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ.

ونستعرض فيما يلي أرقام محمد صلاح مع ليفربول في أول 50 مباراة بـ دوري أبطال أوروبا

عدد المباريات: 50

المشاركات الأساسية: 48

المشاركات كبديل: 2

عدد الأهداف: 33

التمريرات الحاسمة: 9

عدد المباريات التي سجل فيها: 27

الأهداف المسجلة من ركلات جزاء: 4

المعدل التهديفي: هدف كل 122.9 دقيقة

المعدل التهديفي بعيدا عن ركلات الجزاء: هدف كل 139.8 دقيقة

معدل الإسهام في الأهداف (بالتسجيل أو الصناعة): هدف كل 96.5 دقيقة

وحل محمد صلاح في المركز الثالث من النسخة العاشرة لاستفتاء صحيفة "الجارديان" البريطانية لاختيار أفضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم، حيث صوت 219 قاضيا (لاعبون سابقون ومدربون وصحفيون) لتحديد الترتيب النهائي.

وحل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في المركز الثالث، قبل هداف نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

وفيما يلي ترتيب أفضل عشرة لاعبين في العالم في العام 2021 وفقا لاستفتاء "الجارديان":

1 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ، من بولندا).

2 - ليونيل ميسي (برشلونة وباريس سان جيرمان، من الأرجنتين).

3 - محمد صلاح (ليفربول، من مصر).

4 - كريم بنزيما (ريال مدريد، من فرنسا).

5 - جورجينيو (تشيلسي - من إيطاليا).

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، من فرنسا).

7 - إيرلينغ هلاند (بوروسيا دورتموند، من النرويج).

8 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ومانشستر يونايتد، من البرتغال).

9 - نغولو كانتي (تشيلسي - من فرنسا).

10 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - من بلجيكا).