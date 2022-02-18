تحدي جديد من jeep.. سكوتر كهربائي للطرق الوعرة |صور

تحظى شركة جيب الامريكية على شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية، لما تقدمه من موديلات قوية تنتمي إلى فئة مركبات الدفع الرباعي، إلى جانب الاطلالة الخارجية العملاقة صاحبي الاداء الرياضي، والتي تمنحها الافضلية للسير على الطرق الوعرة.

تحدي جديد من jeep .. سكوتر كهربائي للطرق الوعرة

ولكن يبدو أن العجلات التي تنطلق على هذه التضاريس الارضية سوف تستقبل ضيفًا جديدًا، وذلك بعد أن كشف الصانع الامريكي jeep، عن نسخته الجديدة والتي تحمل لمساته المميزة، والغريب في هذا الامر أن الكشف الجديد هو "سكوتر كهربائي".

يحمل هذا الاسكوتر اسم RX200 وهو من تصنيع سكوتر رازور، ولكن يأتي على الطريقة الخاصة بـ jeep، حيث ظهر بعجلات مميزة ذات نقشات بارزة وغائرة يبلغ قياسها 8 بوصة، سواء كانت بالناحية الأمامية أو الخلفية على حد سواء.

تحدي جديد من jeep .. سكوتر كهربائي للطرق الوعرة

أما عن التصميم الخارجي لـ سكوتر RX200، فتمتع بطلاء من اللون الأخضر العسكري، الذي يذكرنا بالكثير من اصدارات jeep المميزة التي تحمل هذا اللون، بالاضافة إلى مسند جانبي مع مصباح أمامي لكشف الطريق بالاوقات الليلية.

الاداء الفني لـ سكوتر RX200

يستمد اسكوتر RX200 قوته من محرك بقوة 200 واط كهربائي الاداء، مع بطارية بقوة 24 فولت، بينما تصل السرعة القصوى لـ RX200 إلى 12 ميل، اي ما يعادل 19 كيلومتر في الساعة، بينما تكفي الشحنة الواحدة توفير مدة استخدام تقدر بـ 40 دقيقة.

تحدي جديد من jeep .. سكوتر كهربائي للطرق الوعرة

وقال رئيس سكوتر رازور " جيم واجنر" : يسعدنا التعاون مع علامة جيب التجارية الشهيرة لإنشاء RX200، حيث تبحث رازور دائمًا عن طرق إبداعية لإثارة فرساننا وتقديم مغامرة مبهجة، كما ابدى الكثير من مشاعر الفخر والاعجاب بالتعاون مع العلامة التجارية العريقة جيب.

ويتم تقديم سكوتر RX200 بقيمة قدرها 499 دولار أمريكي