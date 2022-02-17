الداخلية في يوم.. ضبط سيدتين متهمتين بتهريب أقراص مخدرة بـ 21 مليون جنيه عبر مطار برج العرب.. مداهمة وكر إجرامي ومقتل عنصر شديد الخطورة

مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة بسوهاج

إحباط تهريب أقراص مخدرة بـ 21 مليون جنيه بمطار برج العرب

شاب يقتل صديقه لسرقة سيارة ميكروباص بالقليوبية



لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة بسوهاج مصرعه وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واصلت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة والمطلوبين جنائياً.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من رصد وتتبع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (عاطل- سبق اتهامه فى 6 قضايا ما بين " قتل – سرقة- شيك " ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل" - ومحكوم عليه بالسجن المشدد فـى قضية "قتل عمد").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى حال تواجده بنطاق دائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج ، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة .

وأسفر ذلك عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية و4 خزائن و عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدرى "الشابو والحشيش" - ميزان حساس).

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى والجهات المعنية بميناء برج العرب الجوى من ضبط (سيدتين – مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية – دمياط") حال وصولهما للبلاد على متن إحدى الطائرات القادمة من إحدى الدول .

وتم ضبط بحوزتهما (45 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر- عدد 35,286 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر- 120 ألف قرص لعقار الزانكس المؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 8925 قرص مؤثر لعقار سابكسون - 249 أقراص وأمبولات وعبوات لأدوية مهربة ومحظور تداولها إلا بالحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (21,000,000) واحد وعشرون مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين .

وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن إضطلاع أحد الأشخاص بإختراق حسابات رواد مواقع التواصل الإجتماعى خاصةً السيدات والفتيات والإستيلاء على محتوياتها من صور وإبتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور حيث بلغت الوقائع المرتكبة (8) وقائع بنطاق محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، وبإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (عامل - مقيم بدائرة مركز أبشواى بمديرية أمن الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع على النحو المشار إليه.

كما نجت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بغياب نجل أحدهما وما قررا المُبلغان أن المتغيب يعمل على سيارة أجرة "ميكروباص" ملك الثانى وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته وعثورهما على السيارة متروكة بإحدى القرى بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء تغيب المذكور (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بالإتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة التى يعمل عليها المتغيب "المعثور عليها" وبيعها وإقتسام ثمنها وفـى سبيل ذلك قام أحدهما "صديق المتغيب" بإستدراجه بالسيارة وإستقلال والثانى رفقته، وأثناء ذلك غافله الثانى وقام بإلقاء كمية من مسحوق "الشطة "على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدى فأصيب بحالة إغماء وتولى أحدهما القيادة وإصطحباه عنوة بالسيارة حتى أحد مصارف المياه بدائرة المركز وألقيا بها ، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع..تم إستخراج الجثة بإرشاد المتهمتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.