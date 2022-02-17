رئيس النواب: استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي.. فيديو

قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي في ظل التحديات النوعية التي تواجه عالمنا الغربي، والتي تفرض علينا صياغة مقاربتنا العربية لمواجهتها.



وأكد "جبالي"، خلال كلمته حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي، أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمثل جسراً رئيسياً يمكن أن نعبر من خلاله إلى تضامن عربي أكثر رسوخاً.



وأعرب الدكتور حنفي جبالي عن تقدير الشعب المصري للتضامن العربي مع مصر والسودان في التأكيد على أن الأمن المائي للدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض المساس بحقوقهما في نهر النيل، وفي ذات الوقت دعوة الجانب الإثيوبي إلى التخلي عن سياساته المتعنتة والوقف الفوري للإجراءات الأحادية، وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن يعزز التنمية والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن تفشي الإرهاب يعد ثغرة رئيسية في جدار الأمن القومي العربي، وتوحيد الجهود العربية لمجابهته أمر حتمي تفرضه ضرورات إرساء الأمن والاستقرار في منطقتنا.



وأشار إلى أن عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة في ظل افتقار المجتمع الدولي لإرادة سياسية حقيقية لوضع حد طال انتظاره لهذه القضية، وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة، والتي ترتكز إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وفي ختام كلمته، أكد الدكتور حنفي جبالي أن العالم العربي أحوج ما يكون للتكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى في ظل الأمواج العاتية التي تضرب استقرار دولنا ومجتمعاتنا حتى تتجاوز الأمة العربية تلك التحديات.