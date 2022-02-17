جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم:لن نقبل أن يتم تشريد أي مواطن بالشارع..فيديو

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الحل في الإيجار القديم، يتمثل فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مؤكدا أن العقد بين المالك والمستأجر له أركان هي القيمة والمنفعة والمدة.

وأضاف عمرو حجازي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن لن نقبل من أي مالك أن يشرد مواطن فى الشارع.

وتابع نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم ، أن أزمة الإسكان انتهت ولم يعد هناك سببا لوجود قوانين الإيجارات القديم

وأشار نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن الإرادة السياسية أصبحت متواجدة ووضعت الحكومة يدها على مشكلة السكن ووفرت سكن لائق للمواطنين.