سعاد حسني: بدأت الفن وأنا عمري سنتين ونصف في بابا شارو.. نوستالجيا

حلت الفنانة سعاد حسني ضيفة على التلفزيون الكويتي عام 1984، مع الإعلامية أمل عبد الله، وتحدثت عن مشوارها الفني.

وقالت سعاد حسني، إن بدايتها الفنية كانت في عمر العامين والنصف، عندما ظهرت في برنامج للأطفال أسمه "بابا شارو"، ومن بعد ذلك أدت أول أدوارها الفنية في السينما وهي في سن 14 عاما في فيلم "حسن ونعيمة".

وتابعت سعاد حسني، أن نشأتها في أسرة فنية ساعدها على هذا الطريق، فكان ما بين أسرتها من يرسم، ومن يعزف الموسيقي، ومن هو موهوب في النحت.

ورغم موهبة سعاد حسني وطلتها المميزة التي أحبتها الكاميرا وجعلت منها نجمة من الطراز الأول، إلا أنها لم تكن تستطيع البكاء بشكل طبيعي في أي مشهد تقوم بتمثيله ويتطلب البكاء، كانت سعاد تواجه مشكلة في جعل نفسها تتأثر بالشكل الكافي الذي يمكنها من البكاء تلقائياً، فرغم نجوميتها إلا أنها كانت تلجأ لاستخدام بعض الحيل التي تساعدها على البكاء في بعض المشاهد .

النجمة سعاد حسني تحدثت في لقاء إعلامي لها مع فوزية العباسي عن فكرة البكاء أثناء التمثيل وكيف تستطيع الوصول لتلك اللحظة أثناء وقوفها أمام الكاميرا، لكنها اعترفت أنها كانت تواجه صعوبة في البكاء بهذا الشكل المطلوب واضطرت لاستخدام الجلسرين لتسهيل عملية البكاء.