شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فهمي على إنستجرام

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

الشياكة الأهلاوي - اكتر فنان كوميدي بحبه - برنس

على الجانب الآخر، كشف النجم أحمد فهمي خلال مشاركته في ختام جمعية الفيلم السنوي عن أعماله المقبلة.

وقال أحمد فهمي ، في تصريحات على خلفية مهرجان جمعية الفيلم:" حضورنا في هذا المهرجان مهم جدا، وخاصة أنه من أهم المهرجانات الموجودة في مصر، وأهدي الجائزة دي لأحمد علاء لأنه صاحب الفضل بخروج فيلم العارف بالشكل ده ".

وعن أعماله الجديدة قال: "هيكون فيلم كوميدي بس بنوعية مختلفة شويى إن شاء الله هيكون موجود علي الصيف انتاج احمد السبكي وإخراج أحمد الرشيدي ، هكون في رمضان اللي بعده وفي مسلسل بعد رمضان بعيد عن الكوميدي وفي فيلم بره الكوميدى أيضا".