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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواصلة حملات النظافة اليومية بشوارع مدينة الأقصر

صدى البلد

تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملات النظافة الشاملة والمنفذة اليوم ، بشوارع منطقة جنوب والمطار.

ففى منطقة جنوب المدينة تم تنفيذ حملة نظافة شاملة بالتنسيق مع حملة المعدات، استهدفت غسيل الأسفلت والأرصفة من روث الخيول بمنطقة مرحبا، وبالوردية المسائية تم استهداف شارع التليفزيون واستكمال الأعمال بغسيل شارع المنشية وصولاً حتى ميدان صلاح الدين متضمناً الشوارع الحانبية، بالإضافة إلي شارع خالد بن الوليد.


وفى منطقة المطار  تم التنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة لتنفيذ حملة نظافة شاملة استهدفت طريق المطار بدء من كمين منشأة العماري وصولاً حتى كوبرى أبو حسونة.

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وأسفرت الحملات عن رفع ١٠ طن قمامة وأتربة.

شارك بالحملات المكثفة والمنفذة على مدار اليوم حسن عبده رئيس حى جنوب، وعمر فتحي نائب رئيس الحي وسمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، ومحمد قاسم مسؤول الوردية المسائية بمنطقة جنوب، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

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