بـ إطلالة جديدة.. ندى موسي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ندى موسي، صورة جديدة لها، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وعلقت ندى موسى قائلة: “أجمل ما يمكنك ارتدائه هو الثقة”.

وفي سياق آخر، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "البحث عن علا"، الإعلان الرسمي من العمل، والتي تشارك فيه الفنانة ندى موسى مع هند صبري، والذي تعود فيه النجمة هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي أنجبت ولد وبنت تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عدد كبير من النجوم.

يعتبر المسلسل من أحدث مسلسلات نتفيلكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام وزوجة و رائدة أعمال.