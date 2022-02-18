بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. نصائح ذهبية لتجنب مشاكل ليلة الفرح

عروس الإسماعيلية تصدرت مؤشر البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لاعتداء عريس على عروسته بالضرب، أثناء الزفة بالسيارة.

يظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الأجتماعي اعتداء العريس على عروس الإسماعيلية وسقوطها علي الارض واستدعاء الشرطة.

وعلى الرغم من تصالح الزوجان وتنازل الزوجة عن المحضر، إلا أن العديد من المواطنين استنكروا هذه الواقعة وتعدي الزوج على زوجته.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن هناك ضغوط نفسية عديدة يتعرض لها المقبلين على الزواج وتتصاعد حدتها مع قرب موعد الزفاف.

وأضاف وليد هندي لـ صدى البلد أن الطلبات المستمرة من العريس والإنهاك المادي الذي يتعرض له والمبالغة في التقديرات المالية مع لوازم الفرح كل هذه الأمور تشكل عبئ نفسي كبير على العريس مما يجعله يثقل بالديون.

وتابع: أن العريس والعروسة دائما يكونان معرضان للإجهاد الذهني والإنهاك النفسي والإستنزاف المادي، فهناك ما يسمي "الإكتئاب ما قبل الزواج" ويصاب العديد من العرسان بهذا النوع نتيجة الشعور بـ القلق و تغيير حياتهم و بداية حياة جديدة.

نصائح لتجنب المشاكل في ليلة الفرح بعد واقعة عروس الإسماعيلية



ينصح استشاري الصحة النفسية، أي عروس وعريس بـ الإبتعاد عن الضغوط قبل الزواج والتفاهم والبساطة في التعامل وعدم المبالغة في المتطلبات، وعدم الإنشغال الذهني فيما هو قادم.

من الأشياء التي يجب أن يقوم بها العروس و العريس هي توزيع المهام على الأشقاء والأقارب حتى لا يكونان منهكان بأعباء تؤدي إلي مشاكل بينهما، وبقدر الإمكان تجنب الحوارأو زيارة أهل العريس أو العروس في الأسبوع الأخير قبل حفل الزفاف حتى لا تحدث خلافات.

عدم التفكير في الأعباء الزوجية وتجنب تناول العقاقير والمقويات الجنسية و المواد المخدرة في ليلة الزفاف لأنها تؤدي إلي الإصابة بإضطرابات وسلوكيات غير متزنة.

يفضل أن يشتري العريس هدية بسيطة للعروس قبل الفرح بثلاثة أيام حتى تذيب أي ضغوط نفسية أو خلافات أو توتر حتى يمر اليوم بسلام دون وقوع أي مشاكل و خلافات بين الطرفين.

