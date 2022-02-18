البحرين: ندعم الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة ليبيا

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن ثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكدت الوزارة، على دعمها لجميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة ليبيا بما يحقق الأمن والسلام والبناء، كما دعت جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

كما أشارت الوزارة، إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في ليبيا باعتباره المؤسسة المنتخبة من قبل الشعب، واصفةً هذا الدور بـ “المحوري”.