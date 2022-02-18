عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وداعا جلال دويدار.. الجماعة الصحفية تنعى الراحل: كان نموذجا للصحفي المهني

صدى البلد

توفى صباح اليوم الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق عن عمر ٨٦ عاما .

 

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا.

 

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
كما تنعي الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة ، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة ، الذى وافته المنية صباح اليوم.

 

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الكاتب الصحفي ولأسرة أخبار اليوم والأسرة الصحفية المصرية ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته ، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

 

وقال المجلس إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية.


وأضاف أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.

 

و أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.


وقال “ميري” عبر حسابه على “فيسبوك”: "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق.. الرجل الذي علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب وكان خير سند ومعين.. اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر


و قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار، كان نموذجا للصحفى المهنى، الذى يقدر معنى الكلمة ورسالة الصحافة، وقد تتلمذ على يديه رواد وأعلام، فى مجال الصحافة والإعلام.

 

أكد «العدل» أن «دويدار» كان يحمل على عاتقه، بجانب رسالة المهنة، وأمانة الكلمة، هموم الوطن وقضاياه، وكم تناول العديد منها عبر مقالاته بجريدة الأخبار، والتى كان لها أنعكاس إيجابى على القرار العام، وعلى حياة البسطاء من المواطنين، خاصة ما يتعلق بقراءاته فى بيانات الحكومة.

 

دعا «العدل» شباب الصحفيين، للتأسى بالكاتب الراحل جلال دويدار، والتعلم من مسيرته، والسير على خطاه، فى إعلاء شأن المهنة، ورسالتها، والدفاع عن قضايا الوطن، والمشاركة الإيجابية فى طرح قضايا المواطنين، وهموم الناس، ووضع حلول لمشاكلهم، ومساعدة متخذى القرار ، فى خدمة الصالح العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هنستغرب لو يتهور عليكي ويقتلك..أول تعليق من القومي للمرأة على واقعة عروس الإسماعيلية

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. زوج يعتدي على زوجته الحامل بالمقشة

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

ترشيحاتنا

هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟ دار الإفتاء تجيب

تغريدة شديدة اللهجة من الصدر : كفاكم تهديدًا.. لا شرقية ولا غربية

30 دقيقة بين الأهلي والهلال.. تعادل سلبي ومحاولات من الفريقين للتسجيل

بعد خماسية الشباب.. سر تجاوز الهلال السعودي "نكسة" مونديال الأندية

وداعا جلال دويدار.. الجماعة الصحفية تنعى الراحل: كان نموذجا للصحفي المهني

24 ساعة.. الكاف يوافق على تعديل موعد مباراة العودة بين مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

فيديو

أبرحها ضربا وأكلا الحمام.. كواليس واقعة عروس الإسماعيلية

تخلص منه عمدا.. الحكم بالإعدام على قاتل مهندس الدقهلية

فيديوجراف.. قلب ولدي عليا حجر.. عم طارق يروي معاناته بعد طرد أسرته له

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

اﻟﻤﺰﻳﺪ