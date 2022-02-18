وداعا جلال دويدار.. الجماعة الصحفية تنعى الراحل: كان نموذجا للصحفي المهني

توفى صباح اليوم الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق عن عمر ٨٦ عاما .

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تنعي الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة ، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة ، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الكاتب الصحفي ولأسرة أخبار اليوم والأسرة الصحفية المصرية ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته ، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية.



وأضاف أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.

و أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.



وقال “ميري” عبر حسابه على “فيسبوك”: "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق.. الرجل الذي علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب وكان خير سند ومعين.. اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر



و قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار، كان نموذجا للصحفى المهنى، الذى يقدر معنى الكلمة ورسالة الصحافة، وقد تتلمذ على يديه رواد وأعلام، فى مجال الصحافة والإعلام.

أكد «العدل» أن «دويدار» كان يحمل على عاتقه، بجانب رسالة المهنة، وأمانة الكلمة، هموم الوطن وقضاياه، وكم تناول العديد منها عبر مقالاته بجريدة الأخبار، والتى كان لها أنعكاس إيجابى على القرار العام، وعلى حياة البسطاء من المواطنين، خاصة ما يتعلق بقراءاته فى بيانات الحكومة.

دعا «العدل» شباب الصحفيين، للتأسى بالكاتب الراحل جلال دويدار، والتعلم من مسيرته، والسير على خطاه، فى إعلاء شأن المهنة، ورسالتها، والدفاع عن قضايا الوطن، والمشاركة الإيجابية فى طرح قضايا المواطنين، وهموم الناس، ووضع حلول لمشاكلهم، ومساعدة متخذى القرار ، فى خدمة الصالح العام.