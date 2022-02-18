الحلبوسي : اخترنا السياسة بديلا عن السلاح والدول تبنى بالحرية

أكد رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي، أن إرادات غير منضبطة تظهر اليوم، تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب.

وكتب الحلبوسي على حسابه بموقع تويتر "منذ البداية اخترنا السياسة بديلا عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاكم وقوة القانون".

وأضاف "اليوم تظهر ارادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب.. فلم نخش سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الاخرين ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيدا عن العنف".

وتابع رئيس البرلمان العراقي "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا".

وفي وقت سابق، شدد الحلبوسي على ضرورة ترتيب الأولويات والضروريات المتمثلة في حفظ وحماية المعتقدات والأرواح والأموال، وتجنيب الشعوب أخطار الحروب والمجاعات وصيانة سيادة الدول والحكومات ووحدة الأوطان.

وأوضح أن "العراق تجاوز مرحلة حساسة ومهمة بعد إجرائه الانتخابات الأخيرة والتئام مجلس النواب فيه والشروع في الإجراءات الدستورية والقانونية لاختيار رئيس الجمهورية، ثم تكليف الحكومة الجديدة التي ستعمل على إنجاز برنامجها الإصلاحي الذي أجريت الانتخابات لأجله، بعد مطالبات شعبية ووطنية بالذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة قادرة ومقتدرة على تلبية مطالب الشعب العراقي في الحياة الحرة الكريمة ومعالجة الوضع الاقتصادي وتعزيز القدرات الأمنية للتغلب على بقايا الخلايا الإرهابية".