العراق.. الإطاحة بداعشي شرق الأنبار وفق معلومات استخبارية

تمكنت قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، من الإطاحة بأحد عناصر داعش شرق محافظة الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان نقلته السومرية نيوز، إن "ذلك جاء استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اذ نجحت قوة من اللواء وخلال 24 ساعة من الإطاحة بعنصر داعشي ثاني ضمن قاطع المسؤولية شرق الانبار، وتم تسليمه الى الجهات الأمنية المختصة".

وألقت قوة من اللواء الثاني، الخميس القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الفلوجة.