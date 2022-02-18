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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيراجع الإجراءات بنفسه.. المالية: مفيش واسطة في أي تعيين بأمر الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من أسرة بسيطة تنتمي إلى الريف، وأصبح وزيرا بالاجتهاد والإخلاص فى العمل.

وأوضح معيط خلال حواره مع برنامج “نظرة”  عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، تفاصيل حوار دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مسابقة الضرائب قائلا: "لرئيس قال مفيش حد يتعين بواسطة، وإجراء التعيينات تتم بشفافية مطلقة".

المسابقة

وتابع وزير المالية، 1500 من المتقدمين للمسابقة استلموا وظائفهم بالفعل، وقريبا سيتم تسليم 500 آخرين.

وأكد معيط:" بعد عمل المسابقة؛ راجع الرئيس معنا الإجراءات، للتأكد من تنفيذ التوجيهات".

وأضاف محمد معيط وزير المالية، كنت ابن رجل يعمل “غفيرًا” وأصبحت وزيرا للمالية.
 

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