موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى، في مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ويتطلع الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بحصد الفوز خارج الديار أمام ساجرادا الذي أعلن مدربه روكي سابيري التحدي مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أنه سيلعب بطريقة هجومية.

وفي نفس المجموعة يسعى الوداد المغربي لتعزيز التفوق بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على ساجرادا حين يحل ضيفاً على بيترو أتلتيكو في مواجهة قوية بعد المستوى الذي قدمه الفريق الأنجولي.

تقام مباراة الزمالك مع ساجرادا الأنجولى اليوم السبت في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، حيث تقام المباراة على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواند على أن تذاع المباراة عبر شاشات قنوات بي ان سبورت.

وكانت بعثة الزمالك غادرت عصر الخميس الماضي من مطار برج العرب متجهة إلى أنجولا ، ويستعد الفارس الأبيض لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول البعثة إلى العاصمة الأنجولية لواندا خضع جميع أفرادها لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية قبل التوجه لمقر إقامة الفريق.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

وإختار الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر

وتعادل الزمالك في المباراة الأولى لدور المجموعات ضد بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق.