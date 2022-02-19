ياليلة ماجاني الغالي.. هنيدي يكشف تفاصيل أول مشهد بفيلم وش إجرام مع لبلبة

كشف الفنان محمد هنيدي، كواليس أول يوم تصوير بفيلم "وش إجرام" مع الفنانة لبلبة، قائلا: "كان فيه رعب مني وهعمل أيه أنا ومدام لبلبة.. وعلشان كدا غنينا مع بعض أغنية يا ليلة ما جانى الغالى ودق عليا الباب".



ومن جانبها، أضافت "لبلبة"، خلال حوارها ببرنامج "هنيدي شو" المذاع عبر فضائية "المحور": "كنت شايلة الملوخية وكان أول يوم فعلا.. وأنا كنت أريد النجاح معه.. ومن أول ما رأيت محمد هنيدي وكان يوم لذيذ أوي".



ورد عليها الفنان محمد هنيدي: "الفيلم كان جميل.. واللي كان بيضحكني مشهد نونيا لما قالولها ابنك فين ورفضت راح رزعها قلم.. راحت قالتله فوق في السطوح".

