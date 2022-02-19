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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سوبارو امبريزا 2022 في مصر    

سوبارو امبريزا موديل
سوبارو امبريزا موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوبارو لصناعة السيارات اليابانية ، داخل السوق المصرى ، عن طرح الموديل الجديد 2022 ، من طراز امبريزا ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان الفاخرة ذات الدفع الكلى .

 سوبارو امبريزا موديل 2022

واوضح وكيل سوبارو داخل السوق المصرى ان السيارة طراز امبريزا ، تاتى فى السوق المحلى بموديلها الجديد 2022 ، بزيادة سعرية تقدر بـ 10 الاف جنيه عن الموديل السابق 2021 .

 سوبارو امبريزا موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ، بطول 4.640 مم والعرض 1.775 مم والارتفاع 1.455 مم ، اما الشنطة الخلفية للسيارة فتقدر بمساحة 460 لتر .

 

وتستمد السيارة سوبارو امبريزا مويل 2022 ، قوتها من خلال محرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، ويتصل بالمحرك ناقل حركة CVTينقل القوة لعجلات السيارة الأربعة التي تعتمد الدفع الكلي مثل كل سيارات سوبارو مع قدرة على التسارع الي 100 كم في 12.4 ثانية وسرعة تصل الي 185 كم في الساعة. 

 سوبارو امبريزا موديل 2022

وتضم السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها ، 6 ايرباج وفرامل ABS وEBD ونظام الاتزان الالكتروني وايموبليزر ومثبت للسرعة ومقاعد يمكن تثبيتها في الخلف للأطفال. 

 

وتظهر السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ، بعجلات 17 بوصة ومرايا كهربائية الضم والطي ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية ليد مع مصابي نهارية ليد وكشافات شبورة أمامية. 

 سوبارو امبريزا موديل 2022

اما المقصورة الداخلية للسيارة فتضم عجلة قيادة مالتي بفرش جلد وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق وفتحات تكييف خلفية وتعديل مقعد السائق بصورة كهربائية وكاميرا في الخلف مع حساسات للركن وزر لتشغيل المحرك وتعتيم ذاتي للمرآة الداخلية للسيارة التي يتوفر لها مسند يد في الخلف.

 

وتاتى اسعار السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ، داخل السوق المصرى بسعر يبلغ 370 الف جنيه .

سوبارو السيارات السيدان إمبريزا سوبارو امبريزا موديل 2022 سوبارو امبريزا

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