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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيقاعات متنوعة .. بلاك تيما يتألق في حفل غنائي في أوبرا الإسكندرية

بلاك تيما
بلاك تيما

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا للفريق الغنائي "بلاك تيما"، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك وفق إجراءات احترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.


وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات الفريق، والتي تعبر عن مجموعة واسعة من أساليب الإيقاعات النوبية والريجاي والهيب هوب إلى جانب موسيقى ذات تأثيرات أفريقية أخرى، قدمها أعضاء الفريق أمير صلاح الدين، أحمد بحر، ومحمد عبده.
 

تجدر الإشارة إلى أن فريق "بلاك تيما" الذي تأسس عام 2004، نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر، كما نال العديد من الجوائز، منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.
 

في سياق آخر، نظم مركز الجزويت الثقافي، مساء اليوم، حفلا فنيا شبابيا لفرقتي "تفاقم" و"كاتو حافظ"، وذلك على خشبة مسرح الجراج، بمقر المركز شرق الإسكندرية.
 

تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أغنيات فرقة الميتال الشرقي "تفاقم"، والتي تقدمها باللغة العامية المصرية، مع موسيقى "الروك" و"الهارد روك"، بإضافة بعض العناصر الموسيقية الشرق أوسطية.
 

كما تضمن برنامج الحفل مجموعة من أغنيات الفرقة الشبابية "كاتو حافظ"، قدمها أعضاء الفرقة جاسر هلال ( بيز جيتار)، حسام مشالى ( ليد جيتار)، أحمد الخولى (درامز)، ومؤسس الفرقة محمد حافظ.
 

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام ١٩٥٣ داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع. 

الاسكندرية دار الأوبرا الموسيقى مسرح سيد درويش بلاك تيما

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