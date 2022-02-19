من الاستديو.. شاهد كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور

نشرت كنزي عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت كنزي دياب في الأستوديو بجانب الميكرفون ،وكتبت معلقة من خلال صورها:انا تعبانة.

عمرو دياب وعزيز الشافعى

وكان حل الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري؛ احتفالا بنجاحاته فى عام 2021، وتحديث فيه عن عمرو دياب وتعاونه مع عدد من المطربين والمطربات في كثير من الأعمال الفنية والأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو الكلمات والألحان سويا.

وتحدث الملحن عزيز الشافعى خلال ندوته عن الهضبة عمرو دياب وسر اختياره لأغانيه فى الأعوام الأخيرة.

وقال عزيز الشافعى: "عمرو دياب ينافس دوليا وليس محليا ولديه رؤية ومقاييس لاختيار اغانيه من بينها الهدف من الأغنية وتوقيتها والموضة الغنائية فى العالم الخارجى وليس العالم العربى فقط ".