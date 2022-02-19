كيا تُطلق عرض “نحن نهتم” لصيانة السيارات فى السعودية

أعلن وكيل شركة كيا الكورية الجنوبية داخل المملكة العربية السعودية، عن اطلاق عرض “نحن نهتم” لصيانة السيارات من خلال مراكز الصيانة وفروع قطع الغيار التابعة للشركة.

وأوضحت شركة كيا من خلال وكيلها السعودى “كيا الجبر”، ان تفاصيل عرض “نحن نهتم” ، هو انه يسري على قطع الغيار بخصم يبلغ 20%، وهناك خصم على أجور العمالة في مراكز الصيانة يبلغ 20% ، يسري العرض خلال شهري فبراير ومارس 2022 .

وتابع وكيل كيا فى السعودية ، ان عرض “نحن نهتم” ، خاص بعملاء كيا الجبر من الأفراد الذين اشتروا أي من سيارات كيا خلال عام 2020 .

وأعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا داخل المملكة العربية السعودية ، عن عروضه الترويجية ضمن حملة “عروض الشتاء” على سياراتهم المتنوعة المعروضة في الوكالة خلال شهري يناير وفبراير 2022 .

واضاف وكيل كيا فى المملكة العربية السعودية ، شركة كيا الجبر ، ان حملة “عروض الشتاء” تاتى بالتعاون مع تمويل الأولى للتمويل على سياراتهم المتنوعة بعمولة تمويل 7.5% لكل الموديلات و بدون دفعة اولي إدارية و بدون مصاريف إدارية.

وقال وكيل كيا داخل المملكة ، إن عروض شركة كيا الجبر تقدم بالتعاون مع تمويل الأولى من خلال شريحيتين .

- اولهما شريحة 1 للسعوديين

وتاتى بعمولة تمويل 7.5%، و مصاريف إدارية 0% ، و دفعة أولى 0% ، و دفعة تملك 35% .

– ثانيا شريحة 2 للمقيمين

والتى تاتى بعمولة تمويل 7.5% ، و مصاريف إدارية 0% ، و دفعة أولى 10% ، و دفعة تملك 35% .

وتضم مميزات عروض شركة كيا الجبر بالتعاون مع تمويل الأولى

- للسعوديين و المقيمين يقبل الأعمار من 18 عام .

- للسعوديين يقبل رواتب إبتداء من 3500 ريال .

- للسعوديين و المقيمين في القطاع الخاص 3 أشهر و القطاع العام و الحكومي شهر واحد فقط .

- للمقيمين يقبل رواتب إبتداء من 3500 ريال .

- التأمين حسب حالة العميل .