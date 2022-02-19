مناقشة رواية «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» في ندوة ببيت السناري.. الأربعاء

تنظم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "القطائع.. ثلاثية ابن طولون"، للدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الاربعاء الموافق 23 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وتدور الندوة حول رواية "القطائع.. ثلاثية ابن طولون" وهي رواية تاريخية تدور في عهد الحاكم أحمد بن طولون، وتشمل ثلاث حكايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث.

وتوضح الكاتبة في الحكاية الأولى أحوال مصر وتحديات المصريين في ظل الخلافة العباسية قبل حكم أحمد بن طولون، وتتناول في الحكاية الثانية عصر ابن طولون مؤسس أول دولة مستقلة في مصر خلال العصر العباسي وإنشائه مدينة «القطائع»، وتحكي في الحكاية الثالثة عن سقوط الدولة الطولونية وما حدث لمدينة القطائع.

وتحاضر في الندوة الدكتورة ريم بسيوني؛ وهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الامريكية، وحاصله على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون" عن نهضة مصر 2021.

يدير الندوة دكتور شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي وخبير في الآثار المصرية ومؤرخ فني، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومسئول للنشر بمركز المعلومات ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والاثار، وله العديد من المقالات المتخصصة في عدة مجلات داخلية وخارجية، وكذلك الكثير من المؤلفات في مجال الآثار مثل: الأسقف ومناظرها عبر العصور: تقديم زاهي حواس 2011، والمآدب والولائم في مصر القديمة وحضارة الإغريق، أشهر خرافات الفراعنة، يهود مصر القديمة، النبي المفقود أخناتون.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.