الحساب الرسمي لـ كأس الأمم الأفريقية يتغزل في أبوجبل

أشاد الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بـ محمد أبوجبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب عقب تألقه اللافت للنظر خلال البطولة

ونشر الحساب الرسمي ل كأس الأمم الأفريقية عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لأبرز اللقطات التي توثق الأداء المتميز للنجم محمد أبو جبل فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون

وعلق الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية: "قاد حارس المرمى فريقة إلى النهائي بمجموعة من التصديات الرائعة".

وشارك أبوجبل في البطولة عقب إصابة محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب في مباراة كوت ديفوار

وقاد أبوجبل المنتخب للوصول للمباراة. النهائية أمام السنغال والتي فشل المنتخب في التتويج بها