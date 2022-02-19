البحوث الإسلامية: "اللي يضرب مراته معندوش دين"..فيديو

قالت إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إن القرآن الكريم تحدث كثيرا عن أهمية المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف بين الأزواج .



أضافت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك أوامر واجبة ومنظومة أخلاقية في التعامل بين الزوجين ".

وتابعت إلهام شاهين :" لا يوجد عالم من العلماء تحدث عن إمكانية ضرب المرأة والزوجة، ونحن لا نتحدث عن الدخلاء على الدعوة ".

وتساءلت إلهام شاهين :" هل اللي بيضرب زوجته رجل متدين؟، مضيفة:" اللي بيضرب مراته معندوش دين ولا يتمسك بأصول الدين الإسلامي ويرمي أي شيء يقوم به على الدين وهذا غير صحيح ".