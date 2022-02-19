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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

 مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرةً إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ ببعض المدارس على أن يتم استكمال بدء الدراسة غداً بجميع المدارس على مستوى الجمهورية،  مُشددةً على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مهيبةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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