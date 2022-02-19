الأرصاد: انحسار فرص تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،أنه منذ الأمس بدء التأثر بالأخدود العلوي، واليوم كانت الذروة بسقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الأخدود العلوي عبارة عن امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعني أنه منخفض متعمق، ويكون تأثيره قوي ويصاحبه أمطار رعدية على العديد من المناطق.

الساعات القادمة

وتابعت: " الأمطار بدأت منذ الصباح وخلال الساعات المقبلة ستتقلص فرص تساقطها.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، متوقع بداية من الغد أن تنحسر الامطار على محافظة الأسكندرية وستشهد استقرار فى الأحوال الجوية.