اليوم … جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية ببرنامج التعليم المدني

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن تنظيمه لدورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى .

وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان أن هذه الدورات مجانية وبشهادات معتمدة من الجامعة، ونوه الاتحاد إلى أن مواعيد تنفيذ دورات التعليم المدني هي :



الدورة الأولى من الاحد 20/2 الى الثلاثاء 22/2/2022

وصرحت إدارة الاتحادات الطلابية بأنه على الطلاب الراغبين للحجز و الحضور للدورات التوجه الى ادارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى (و) بالدور الثانى

ويهدف برنامج التعليم المدني من خلال الدورات التدريبية إلى تنمية روح المواطنة والهوية المصرية لذي طلاب الجامعات وترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة، بجانب تنمية الإتجاهات الإيجابية للحفاظ على المجتمع .

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.