"الديهي": الطيار وليد مراد و "صلاح" كفاءات مشرفة تدعو للفخر

قال الإعلامي نشأت الديهي، ان البريطانيين انبهروا بالكفاءة العالية التي أظهرها الطيار المصري الكابتن وليد مراد، خلال هبوطه بالطائرة أثناء عاصفة عاتية شديدة الصعوبة، فى مطار هيثرو بلندن؟.



أشاد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد هدف في شباك نظيره نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري.

كفاءات مشرفة

وتابع: نفخر أننا مصريين رغم جميع الازمات والمشاكل، هذه كفاءات مشرفة تدعو للفخر، وتعكس إمكانيات المصريين الكامنة، وينقصنا أن نأخذ ثقة في أنفسنا، مشددًا على أن لقطة هبوط الطيار المصري يجب أن تكون تريند لمواقع التواصل الاجتماعي.



وناشد الديهى المصريين بالاهتمام بمجدعة ونجاحات المصريين في كل مكان، ونبرز الأشياء الجيدة، مؤكدًا أننا دأبنا على الاهتمام بالفضائح والأشياء الكريهة، فنحن لدينا ما يليق بمصر وما يليق باهتمامنا، وننشر ونشيع عكس ذلك وكأن البلد لا يوجد بها شيء جيد.