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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد مراد: أى طيار مصرى يقدر يهبط بالطائرة بثبات.. والفضل لمصر للطيران

وليد مراد
وليد مراد

وجه  كابتن طيار وليد مراد صاحب الهبوط بالطائرة أثناء عاصفة  شديدة الصعوبة، فى مطار هيثرو بلندن الشكر لشركة مصر لـ طيران ،معقبا "اللى عملته حاجة طبيعية جدا".

وأوضح وليد مراد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أنه يتم إعداد الطيارين المصريين بكفاءة عالية للتعامل مع أى ظرف طارئ، معقبا: "أى طيار مكان كان هينزل بنفس الثبات اللى نزلت بيه".

 مركز العمليات

ولفت وليد مراد، إلى أن مركز العمليات لدى مصر للطيران، نبه عن صعوبة الطقس، معقبا: "كنت رايح عارف وكنت هجرب الهبوط في مطار لندن، ولو كان فيه أى خطر كنت هنزل فى المطار البديل".

ولفت وليد مراد، أنه علم بشأن انتشار الفيديو عن طريق نجله.

أكمل: “أنا طلعت رحلة لكن هي بالنسبة لينا مهمة بقرارات محسومة ومعروفة وعملت الهبوط بتاعي ونزلت زيي زي أي زميل طيار من مصر للطيران كان هيعمل نفس اللي عملته.. مش تواضع وأنا معملتش حاجة جديدة”.
 

وليد مراد طيار وليد مراد الطائرة صعوبة الطقس انتشار الفيديو

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