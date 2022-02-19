أحمد عيد عبدالملك بعد تعادل الزمالك: «اللي عنده دم أحسن من اللي عنده عزبة»

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر ، بعد تعادل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى في لقاء اليوم بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد عيد “ اللي عنده دم أحسن من اللي عنده عزبة!! ”.

و أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يشعر بخيبة كبيرة بعد تعادل فريقه أمام ساجرادا الأنجولى في لقاء اليوم بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن الأبيض كان يبحث عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الفريق مازال يعانى من عدم القدرة على ترجمة السيطرة الميدانية لأهداف وإهدار الفرص السهلة". .



وتابع كارتيرون قائلا :" أداء الفريق لم يكن جيدا فى الشوط الأول ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمى الأبيض، و المواقف السابقة التى تعرض لها الزمالك فى السنوات الماضية تجعل لدينا إصرار على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة".



وأشار المدير الفني إل أن الفريق أمامه 4 مباريات فى مشوار دور المجموعات، مضيفا أنه يثق تماما فى قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام الوداد المغربي في الجولة المقبلة.