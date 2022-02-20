خبير: ثوابت السياسة الخارجية لمصر هو بناء شراكات مع الدول الكبرى

قال الدكتور أحمد سيد خبير العلاقات الخارجية، إن أحد ثوابت السياسة الخارجية لمصر، هو توظيفها في بناء شراكات سياسية واقتصادية مع الدول الكبرى.



وتابع سيد خلال حواره مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، نهاية مطاف السياسة الخارجية لمصر تنعكس نتائجها الإيجابية على المواطن المصرى ، لافتا إلى أن السياسة الخارجية تفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

الفرص الاستثمارية

وأضاف أحمد سيد ، يتم من خلال العلاقات الخارجية، عرض الفرص الاستثمارية الواعدة داخل الدولة المصرية فى المشروعات التنموية الكبرى.



وأوضح خبير العلاقات الخارجية، مصر لديها مقومات جذب الاستثمار من خلال المشاريع، والاستقرار الأمنى والاقتصادى، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تشهد إضرابات ورأس المال يبحث عن المناطق الآمنة.



وأكد خبير العلاقات الخارجية، أن القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة أخرجت حصاد جيد بالنسبة لمصر.