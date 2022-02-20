عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: ثوابت السياسة الخارجية لمصر هو بناء شراكات مع الدول الكبرى

صدى البلد

قال الدكتور أحمد سيد خبير العلاقات الخارجية، إن أحد ثوابت السياسة الخارجية لمصر، هو توظيفها في بناء شراكات سياسية واقتصادية مع الدول الكبرى.


وتابع سيد خلال حواره مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، نهاية مطاف السياسة الخارجية لمصر تنعكس نتائجها الإيجابية على المواطن المصرى ، لافتا إلى أن السياسة الخارجية تفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

الفرص الاستثمارية

وأضاف أحمد سيد ، يتم من خلال العلاقات الخارجية، عرض الفرص الاستثمارية الواعدة داخل الدولة المصرية فى المشروعات التنموية الكبرى.


وأوضح خبير العلاقات الخارجية، مصر لديها مقومات جذب الاستثمار من خلال المشاريع، والاستقرار الأمنى والاقتصادى، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تشهد إضرابات ورأس المال يبحث عن المناطق الآمنة.


وأكد خبير العلاقات الخارجية، أن القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة أخرجت حصاد جيد بالنسبة لمصر.

العلاقات الخارجية ثوابت السياسة السياسة الخارجية شراكات سياسية الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

ترشيحاتنا

بسبب إيونيس .. طوارئ في بريطانيا و الجيش ينتشر في البلاد .. ما القصة ؟

ليفربول يشعل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات السبت

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

أمام أعين المصطافين..تحطم هليكوبتر بشاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية..فيديو

هنطبق تسهيلات الموردين.. البنك الأهلي يرد على اتحاد الصناعات حول قرار وقف المستندات

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 12.5 مليار جنيه.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ