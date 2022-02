بالفرو.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "هيفاء" في الصورة بإطلالة أنيقة بالفرو ، و علقت قائلة : Dear Saturday Night, You are my favorite. Don’t tell the other Nights .

يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

بينما آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

وكشف المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي.

وقال أحمد خالد موسى:" أتعاون مع هيفاء وهبي في فيلم يحمل اسم فوق برج إيفل، وسنبدأ تصويره 3 يناير في فرنسا".

وتابع: هذا الفيلم سيشهد أول تجربة إنتاجية لي، وهي تجربة مختلفة وتحدي جديد لي في السينما، وسيكون بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ .