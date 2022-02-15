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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية،هيفاء وهبي،جمهورها،بأحدث إطلالاتها من أخر جلسة تصوير خاضتها، ونشرت مجموعة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة،حيث إرتدت جمبسوت مليء بالألوان والزهور, وتركت شعرها الأسود منسدلاً علي كتفيها.

هيفاء وهبي وأحلام

هنأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صديقتها الفنانة أحلام الشامسي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم 13 فبراير".
 

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تويتر: "‏كل سنة وانتي طيبة حبيبتي احلام أحلى وأغلى وأصدق الناس  ‎الملكة‎" .
 

أحلام الشامسي هي مطربة إماراتية من مواليد فبراير 1968، واسمها الحقيقي ميثاء، لكن اسم أحلام أتى من قبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية أنقذت حياتها في الصغر بعد فتح جبينها عندما سقطت من يدي أختها. بدأت أحلام مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي، وأطلقت أول ألبوماتها عام 1995. ودرست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

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