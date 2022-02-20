أيقونة دبي.. تعرف على متحف المستقبل أحد أكثر المباني تطورا في العالم.. فيديو

تكلفة إنشائه بلغت 500 مليون درهم إماراتي

يعتبر متحف المستقبل أحد أكثر المباني تطورا في العالم يطلق عليه متحف دبي الجديد، تكلفة إنشائه بلغت 500 مليون درهم إماراتي، المعروضات داخله ستتغير كل 6 أشهر، ليتماشى مع التغيرات التكنولوجية العالمية، على أن يتم افتتاحه في 22 فبراير المقبل.

أشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى أن المتحف يركز على مستقبل قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي وينقسم إلى 3 أجزاء رئيسية، الأول يركز على مدى تأثير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تحسين القدرات الذهنية للإنسان.

الجزء الثاني، يركز ويسلط الضوء على العلاقة بين الإنسان والروبوت، كرعاية الروبوتات لكبار السن، كما يركز الجزء الثالث على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، في عمليات الإدارة واتخاذ القرارات.

الروبوت المعالج

ويضم المتحف، منطقة فيتزانيا التي تشمل مركزا خاصا، لإجراء الفحوصات الطبية، علاوة على شخصية الروبوت المعالج الذي سيعمل على تقديم نصائح هامة لتفادي الحوادث وتقديم العديد من الحلول للإصابات الناجمة عن الحوادث.