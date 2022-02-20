عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكلفة إنشائه بلغت 500 مليون درهم إماراتي

أيقونة دبي.. تعرف على متحف المستقبل أحد أكثر المباني تطورا في العالم.. فيديو

متحف المستقبل
متحف المستقبل

يعتبر متحف المستقبل أحد أكثر المباني تطورا في العالم يطلق عليه متحف دبي الجديد، تكلفة إنشائه بلغت 500 مليون درهم إماراتي، المعروضات داخله ستتغير كل 6 أشهر، ليتماشى مع التغيرات التكنولوجية العالمية، على أن يتم افتتاحه في 22 فبراير المقبل.

 

 

أشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى أن المتحف يركز على مستقبل قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي وينقسم إلى 3 أجزاء رئيسية، الأول يركز على مدى تأثير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تحسين القدرات الذهنية للإنسان.

الجزء الثاني، يركز ويسلط الضوء على العلاقة بين الإنسان والروبوت، كرعاية الروبوتات لكبار السن، كما يركز الجزء الثالث على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، في عمليات الإدارة واتخاذ القرارات.

الروبوت المعالج

ويضم المتحف، منطقة فيتزانيا التي تشمل مركزا خاصا، لإجراء الفحوصات الطبية، علاوة على شخصية الروبوت المعالج الذي سيعمل على تقديم نصائح هامة لتفادي الحوادث وتقديم العديد من الحلول للإصابات الناجمة عن الحوادث.

متحف المستقبل التكنولوجية العالمية الذكاء الاصطناعي الروبوت امارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|.. اتهامات لـ ميتا بتقديم معلومات تضلل المستثمرين.. وفيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y15s

كيف أساعد أبنائي في المواظبة على الصلاة؟.. خطوات بسيطة ونتائجها سريعة

أقوى من العنصرية.. 45% من الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب السجلات الجنائية

أكثر من 139 قتيلا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون رأس المال.. اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 دقائق .. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم ويتخطى ماسك|فيديو

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ