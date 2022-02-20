نزلات البرد عند الأطفال.. الأعراض والمضاعفات وسبل الوقاية والعلاجات المنزلية

ما الذي يسبب الزكام؟

كيف يصاب الأطفال بنزلات البرد؟

هل من الطبيعي أن تصاب بنزلات البرد المتعددة في عام؟

علامات وأعراض البرد عند الأطفال

عوامل الخطر ومضاعفات البرد عند الأطفال

متى ترى الطبيب

تشخيص نزلات البرد عند الأطفال

العلاجات المنزلية لنزلات البرد عند الأطفال

علاج نزلات البرد عند الأطفال

كيف تمنع نزلات البرد عند الأطفال؟

نزلات البرد الشائعة عند الأطفال هي مرض فيروسي يحد من نفسه في الجهاز التنفسي العلوي ، بما في ذلك الأنف والحنجرة، قد يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة به من البالغين.

بشكل عام ، تتحسن أعراض البرد في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك ، إذا لم تلاحظ أي تحسن في أعراض طفلك ، يُنصح باستشارة طبيب أطفال.



كشف موقع هيلثي عن نزلات البرد عند الأطفال ، أسبابها وأعراضها وعوامل الخطر والمضاعفات والتشخيص والعلاج والوقاية.

ما الذي يسبب الزكام؟



يمكن أن تسبب فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة نزلات البرد. هناك أكثر من 200 فيروس معروف أنها تسبب نزلات البرد لدى البشر. فيروسات الأنف هي السبب الأكثر شيوعًا لنزلات البرد وترتبط أيضًا بالتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الأذن ونوبات الربو .



الفيروسات الشائعة الأخرى التي تسبب البرد هي :

فيروس نظير الإنفلونزا البشري

Adenovirus

فيروسات كورونا البشرية

الفيروس المخلوي التنفسي

فيروس الميتابينوموفيروس البشري

كيف يصاب الأطفال بنزلات البرد؟

نزلات البرد مرض شديد العدوى. قد يصاب طفلك بنزلة برد من ملامسة شخص مصاب بفيروسات البرد.

يمكن أن تنتشر جراثيم البرد بالطرق التالية.



يمكن أن يتسبب سعال أو عطس الشخص المصاب في انتشار فيروسات البرد عبر الرذاذ التنفسي في الهواء. قد يؤدي استنشاق قطرات الجهاز التنفسي هذه إلى استقرار الفيروسات في غشاء الأنف.

قد يؤدي لمس الأنف والفم والعينين بأيدٍ غير مغسولة بعد الاتصال المباشر بشخص مصاب إلى الإصابة بالبرد.

قد يؤدي ملامسة الأشياء ، مثل الأواني أو الألعاب أو الطاولات أو مقابض الأبواب ، إذا لمسها شخص مصاب أو ملوثة برذاذ الجهاز التنفسي ، إلى نقل الفيروسات. يمكن لبعض هذه الفيروسات البقاء على قيد الحياة على الأسطح لعدة ساعات.

هل من الطبيعي أن تصاب بنزلات البرد المتعددة في عام؟

قد يعاني معظم الأطفال من ست إلى ثماني نزلات برد سنويًا. قد تنخفض الإصابة بنزلات البرد بعد سن ست سنوات عندما يميل الطفل إلى تطوير مناعة تجاه معظم فيروسات البرد، قد يعاني الأطفال الذين يعيشون في مناطق مزدحمة أو يحضرون الرعاية النهارية من عدد أكبر من نزلات البرد سنويًا.

البرد هو السبب الرئيسي لزيارات الرعاية الصحية وأيام التغيب عن المدرسة بين الأطفال أكثر من أي مرض آخر من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلات البرد خلال فصلي الخريف والشتاء أكثر من أي موسم آخر.

علامات وأعراض البرد عند الأطفال

تبدأ الأعراض عادة في غضون يوم إلى ثلاثة أيام بعد الاتصال بفيروس البرد. قد تشمل :

سيلان الأنف أو انسداد الأنف

عيون دامعة

سعال خفيف

تهيج الحلق أو التهاب الحلق

وجع عضلي

وجع العظام

حمى خفيفة وقشعريرة

الصداع

إعياء

قد تظهر هذه الأعراض أيضًا في أمراض أخرى مثل الأنفلونزا. اطلب الرعاية الطبية من أجل التشخيص الدقيق ، خاصةً إذا كانت الأعراض شديدة أو استمرت لفترة أطول.

عوامل الخطر ومضاعفات البرد عند الأطفال



يكون خطر الإصابة بالزكام عند الأطفال أكثر من البالغين بسبب العوامل التالية .

جهاز المناعة غير الناضج

سوء التغذية

الأمراض المزمنة

الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة لأنها تنتشر بسهولة في هذه الأماكن

لمس الفم والأنف والعينين بأيدٍ غير مغسولة

حالات مثل الإجهاد ومشاكل النوم وسوء التغذية والأمراض المزمنة

قد تشمل المضاعفات المحتملة لعدوى نزلات البرد.

عدوى الأذن الحادة مثل التهاب الأذن الوسطى ، وهي عدوى في المنطقة الواقعة خلف طبلة الأذن وترتبط بأعراض مثل آلام الأذن أو ألم الأذن ، والحمى ، وإفرازات خضراء أو صفراء من الأنف



التهاب رئوي

التهاب الجيوب الأنفية الحاد

التهابات الحلق ، مثل التهاب الحلق العقدي أو التهاب البلعوم العقدي

قد تحدث نوبة ربو أثناء عدوى البرد

الخناق

التهاب قصيبات

يمكن أن يؤدي نزلات البرد أيضًا إلى عدوى بكتيرية ثانوية أو متراكبة أو ضائقة تنفسية. اطلب المساعدة دائمًا من طبيب الأطفال إذا لم تحل الأعراض في غضون أيام قليلة لتجنب المضاعفات.

متى ترى الطبيب

إذا ظهرت على طفلك أي من العلامات أو الأعراض التالية ، فاطلب رعاية طبية فورية.

ارتفاع في درجة الحرارة

الأعراض التي لم يتم حلها لأكثر من عشرة أيام

الأعراض الشديدة التي لا تتحسن بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية



تشخيص نزلات البرد عند الأطفال

عادةً ما يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتشخيص نزلات البرد بناءً على الأعراض. غالبًا ما يُطلب إجراء اختبارات الدم ، أو زراعة البلغم ، أو تصوير الصدر بالأشعة السينية ، أو اختبارات أخرى للتحقق من العدوى البكتيرية ، والحساسية ، وما إلى ذلك.

العلاجات المنزلية لنزلات البرد عند الأطفال

قد تساعد العلاجات المنزلية التالية في تخفيف أعراض نزلات البرد لدى الأطفال.

احصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم للشفاء السريع.

اشرب المزيد من السوائل بما في ذلك الماء وعصير التفاح المخفف ومحاليل الإلكتروليت والشوربات الدافئة وما إلى ذلك لمنع الجفاف.

استخدم بخاخات الأنف المالحة لتخفيف انسداد الأنف أو احتقانه.

تجنب التعرض لدخان السجائر ومهيجات الجهاز التنفسي.

قد تساعد أجهزة الترطيب بالرذاذ البارد في تقليل مشاكل التنفس.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين لمنع الجفاف.

الأعشاب والمعادن وعلاجات البرد الشائعة الأخرى ، مثل إشنسا والثوم والليمون والعسل والأوكالبتوس والزنك والمنثول وفيتامين ج ، وما إلى ذلك تفتقر إلى الدعم العلمي القوي .

يمكنك إعطاء الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) لتخفيف الأعراض بعد مناقشة طبيب الأطفال الخاص بطفلك.

انتبه إلى التحذيرات التالية أثناء إعطاء أدوية البرد التي تصرف بدون وصفة طبية.

لا تعط ايبوبروفين للرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.

لا تعطي أدوية السعال أو البرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات ما لم يصفها الطبيب.

لا تعطي الأسبرين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا لأنه قد يسبب متلازمة راي.

علاج نزلات البرد عند الأطفال

لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد. يتم الشفاء من تلقاء نفسه ، عادةً في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك ، إذا كانت الأعراض شديدة ، يتم توفير علاج الأعراض ، مثل مزيل احتقان الأنف وأدوية الحمى ومسكنات الألم .

لا ينصح بأدوية السعال والبرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات بسبب الآثار الجانبية المحتملة يمكنك أيضًا طلب وصفة طبيب الأطفال لأدوية البرد لطفل فوق أربع سنوات بالجرعة المناسبة بناءً على عمر الطفل ووزنه.

ملحوظة : المضادات الحيوية ليست مفيدة لعلاج نزلات البرد لأنها غير فعالة ضد الالتهابات الفيروسية .

كيف تمنع نزلات البرد عند الأطفال؟

لا يوجد لقاح أو أدوية للوقاية من نزلات البرد. ومع ذلك ، قد تساعد الاحتياطات التالية في تقليل حالات الإصابة بنزلات البرد لدى الأطفال

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم المطهرات

اتبع آداب السعال والعطس

قم بتطهير الألعاب ومقابض الأبواب والأشياء أو الأسطح الأخرى التي يتم لمسها بشكل متكرر

ذكر الأطفال ألا يلمسوا وجوههم بأيدي غير مغسولة

حافظ على مسافة من أحد أفراد الأسرة المصاب

إذا اضطر طفلك للذهاب إلى المدرسة ، فاطلب منه ارتداء قناع أو غسل اليدين أو تغطية فمه وأنفه أثناء السعال أو العطس لمنع نقل العدوى للآخرين.

على الرغم من أن نزلات البرد هي أكثر الأمراض المعدية شيوعًا عند الأطفال ، إلا أن العدوى الذاتية الشفاء تزول في غضون أسبوع أو أسبوعين. يمكنك تعليم طفلك تقنيات غسل اليدين وآداب السعال والعطس منذ سن مبكرة لتقليل خطر الإصابة بالبرد وانتشاره.