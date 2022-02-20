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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الاتصالات: مصر منافس قوي في مجال التعهيد العالمي |فيديو

وزير الاتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر منافس قوي في مجال التعهيد العالمي، حيث تعد من ضمن أكثر 15 دولة تقدمًا في هذا المجال.

وقال "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، إن محور صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الفكر الإبداعي والعقل البشري، ومن ثم لكي تتبوأ مصر مكانة في هذه الصناعة لا بد من تأهيل عدد كبير من الشباب لكي يكون متعمقًا في جميع الأطياف والروافد المهمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الوزارة تتبع خطة استراتيجية يتم تنفيذها على مدار 3 سنين، وذلك لزيادة عدد المتدربين على التخصصات الهامة المطلوبة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإطلاق مبادرات سريعة من 3 لـ 6 أشهريستطيع الشاب بعدها أن يكون مؤهلا لسوق العمل.

وأوضح وزير الاتصالات، أن العام الماضي تم إطلاق مبادرة تحت اسم "مستقبلنا رقمي" لتدريب
أكثر من 100 ألف شاب وفتاة، لافتا إلى أن جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة متخصصة 
في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا.

وأكد أن جميع المبادرات مجانية بالكامل ومتاحة لكل الشباب المؤهل لها.

 

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