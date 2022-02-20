وزير القوى العاملة يشارك في زراعة 1000 شجرة ضمن مبادرة هنجملها بـ بورسعيد

في إطار الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة محافظة بورسعيد، وعقب حضوره فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" في مجال نشر السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بزرع 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حي الزهور في إطار مبادرة "هنجملها" ، فضلا عن الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخي المقرر انعقاده آخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وبحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعدد من قيادات المحافظة، ومن المقرر استكمال زراعة 997 من الأشجار المثمرة علي مساحات مختلف بالمحافظة والجامعة ، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.

وقال وزير القوي العاملة: إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومكافحة فقر الغذاء ، والحفاظ علي كل نقطة مياه ، وزيادة الرقعة الخضراء ، ومكافحة البطالة ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

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