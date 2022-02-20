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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع انطلاق فعاليات مبادرة «التعليم حياة»

حياة كريمة بالغربية
حياة كريمة بالغربية محافظ الغربية يتابع انطلاق فعاليات مبادر

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق أولى فعاليات مبادرة "التعليم حياة"، بقرية نهطاى مركز زفتى، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بهدف توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب توعية الطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة "تعليمي".

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وأشاد محافظ الغربية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال إتاحة التعليم الرقمي داخل عدد من المدارس  في قرى حياة كريمة، مع رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكات المحمول والذي يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في دعم مفهوم التحول الرقمي كأحد أهم عناصر بناء المجتمع لمستقبل أفضل.

أوضح رحمي أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والبيئية والثقافية والتعليمية والاقتصادية إلى جانب مشروعات المبادرة.

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وأشارت زينب على منسقة مؤسسة حياة كريمة أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات بمحافظة الغربية لمدة عشرون يوماً  بمدارس وشوارع قرى حياة كريمة داخل مركز زفتى، وذلك طبقا للبرتوكول الموقع بين  مؤسسة حياة كريمة  ومؤسسة فودافون التي تقوم بدورها بتجهيز  المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمي عبر منصة " تعليمي" يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى برامج تدريب للطلاب والمعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة في التعليم.

شارك في تنظيم الفعالية متطوعي مؤسسة حياة كريمة وفريق متطوعي محافظة الغربية.

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