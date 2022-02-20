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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقه محمد مرجان

محافظ الغربية يتفقد الإنشاءات الجديدة بنادى سيتي كلوب طنطا

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد الإنشاءات الجديدة بنادى سيتي كلوب طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  فى بيان له أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تحرص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم من أجل دعم الرياضة وممارستها داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب، ومحمد المنشاوي نائب رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب ، اللواء إسماعيل السيد رئيس قطاع الأندية سيتي كلوب، و أشرف الفار مدير النشاط الرياضى وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وعقب اللقاء تفقد المحافظ ومرافقوه الإنشاءات الجديدة بالنادي، (ملاعب الإسكواش ، التنس ، حمام السباحة الأوليمبي وغرف خلع الملابس).
وأشاد المحافظ بالتطور الملحوظ والمستمر الذي يشهده نادى سيتى كلوب فرع طنطا، في سبيل تقديم خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية، تساهم في بناء الإنسان المصري وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية .

ومن جانبه، قال العميد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، أن الجولة التفقدية تأتي من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على متابعة كافة الفروع، للوقوف على كافة المستجدات وعمليات التطوير المستمرة لتلبية طموحات أعضاء سيتي كلوب.

وأضاف مرجان أن أندية سيتى كلوب التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع، تهدف إلى تقديم خدمات رياضية وثقافية وصحية للأعضاء، فى المدن والمحافظات المختلفة، تضاهى ما تقدمه الأندية، الكبرى فى القاهرة، فى إطار رؤية مصر  2030

يذكر أن كلا من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية قد افتتحا في وقت سابق فرع نادي سيتي كلوب بالمحافظة في ظل جهود الدولة المصرية لتطوير الإستادات على مستوى الجمهورية

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وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزير الشباب محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي العميد محمد مرجان

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