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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن وطارق مصطفى يشاركان في عزاء الكابتن أحمد مصطفى

عزاء الكابتن احمد
عزاء الكابتن احمد مصطفي

شارك الكابتن هشام يكن، نجم الزمالك السابق، في عزاء الراحل احمد مصطفى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث يتلقى العزاء عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وحرص أيضاً علي تقديم واجب العزاء كلا من: تامر عبد الحميد،  وسامي الشيشيني،  وطارق مصطفى،  ومحمد حلمى، لاعبي الزمالك السابقين، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق.

وتوفي أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الخميس الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

كابتن أحمد مصطفى مواليد 8 مارس 1940 وكان يلعب الدفاع والوسط الدفاعي والهجوم وشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1964 وكأس الأمم الأفريقية 1962 وشارك مع منتخب مصر لكرة القدم.

وسطر الكابتن أحمد مصطفى تاريخا كبيرا للقلعة البيضاء بسبب موهبته النادرة وحقق مع الزمالك 3 بطولات دوري و3 بطولات كأس مصر.

 

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عزاء الكابتن احمد مصطفى نادي الزمالك لاعبي الزمالك مسجد الحامدية الشاذلية تقديم واجب العزاء

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